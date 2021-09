CATANIA: quando undici metri diventano un problema…

Gli undici metri che separano il centro dell’area di rigore dalla linea di porta possono rivelarsi fondamentali per una squadra di calcio, consegnando sia gioie che dolori; lo sa molto bene anche il Catania che nel corso degli anni ha sbagliato e realizzato innumerevoli tiri dal dischetto. Come dimenticare il cucchiaio di Mascara ai danni di Julio Cesar e dell’Inter del triplete o l’incrocio dei pali colpito da Mazzarani nella sfortunata semifinale playoff contro il Siena? Purtroppo dopo la cessione di Ciccio Lodi (vero specialista dei calci da fermo) l’Elefante non è più riuscito a trovare l’uomo adatto per battere i tiri dal dischetto, finendo in una spirale negativa che già in questo inizio di campionato ha incominciato a fare la differenza.

Nella primissima parte di stagione infatti sono già stati fischiati 3 rigori in favore dei rossazzurri dei quali solamente 1 realizzato (dal brasiliano Reginaldo, ora in forza al Picerno). Se considerassimo anche la passata stagione i numeri diventano davvero impietosi con 4 rigori segnati su 10 disponibili (percentuale realizzativa del 40%). Ieri pomeriggio anche l’attuale miglior giocatore etneo si è dovuto arrendere alla statistica, facendosi parare il rigore da un Baiocco in stato di grazia e vanificando così il potenziale vantaggio sia numerico che psicologico. Spetterà al tecnico di Massa trovare una rapida ed efficace soluzione per risolvere un problema che potrebbe costare altri punti pesanti.

