ERCOLANI: “C’è stata grande coesione in settimana. Dobbiamo crescere, i tifosi ci hanno dato una mano”

Il difensore rossazzurro Luca Ercolani commenta la prima vittoria del Catania in questo campionato ai danni della Fidelis Andria: “Era la partita che aspettavo maggiormente, una rivincita dopo la scorsa settimana. I tifosi ci hanno aiutato tantissimo, quando Leon ha fatto gol hanno cominciato a cantare il suo nome e questo ha dato forza alla squadra. Sono anche contento per lui, ha dimostrato di tenerci e di essere di grande aiuto per la squadra. Abbiamo lavorato molto sul reparto difensivo in questi giorni. Sappiamo di dovere lavorare, lavorare e lavorare perchè la difesa è un reparto molto giovane e nuovo. Dobbiamo dare continuità, cercare di migliorare settimana dopo settimana. Nel secondo tempo il gioco si è aperto molto, c’erano più spazi, loro poi si sono un pò spaccati con i reparti e sono venute fuori 2-3 giocate che a me piace fare a volte. Ma la cosa principale è non avere preso gol. Temperamento e determinazione? C’è stata una grande coesione in allenamento, lavorando molto sulle seconde palle e sulla riconquista palla quando la perdiamo. Può diventare una caratteristica importante di questa squadra. Ci auguriamo di crescere ognuno di noi, se diamo tutto in allenamento e ascoltiamo il mister ci divertiremo e faremo divertire portando risultati a casa, ne sono convinto”.

