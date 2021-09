EX ROSSAZZURRI – Gatto (Trapani): “A Catania poche possibilità di dimostrare il mio valore, avevo bisogno di nuovi stimoli”

L’attaccante Alessandro Gatto, che ha risolto poco tempo fa il contratto col Catania, commenta la sua nuova avventura vestendo la maglia del Trapani tornando anche sull’esperienza catanese. Ecco quanto si legge sul Giornale di Sicilia: “Catania è stata un’esperienza importante per me, ma purtroppo non ho avuto la possibilità di dimostrare tutto il mio valore, non ho avuto grande continuità, però la Sicilia mi piace e ci stiamo bene con la mia famiglia, è sicuramente una bella regione. Trapani? Ho trovato grande entusiasmo, c’è grande voglia di lavorare, c’è la massima disponibilità da parte di tutti, l’allenatore è giovane e molto preparato. Avevo bisogno di nuovi stimoli per rilanciarmi dal punto di vista personale. Io sono molto motivato e darò il massimo come sempre ho fatto nella mia carriera per regalare tante gioie ai tifosi che se lo meritano dopo un anno così difficile cercando di realizzare il maggior numero di gol possibile”.

