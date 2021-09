EX ROSSAZZURRI – Gomez: “Tanti auguri al mio Catania”

“Tantissimi auguri al mio Catania. Quanti ricordi belli in 3 anni. Mio figlio Bautista nato a Catania fino a sfiorare l’Europa, 12 argentini in squadra. Indimenticabile”. Così il grande ex calciatore rossazzurro Alejandro Gomez augura buon compleanno al Calcio Catania, non dimenticando mai la sua esperienza alle pendici dell’Etna caratterizzata da oltre 100 apparizioni, 18 gol e 17 assist. Oggi il Papu milita nel Siviglia ed ha festeggiato, nei mesi scorsi, la vittoria della prestigiosa Coppa America con la Nazionale argentina.

