EX ROSSAZZURRI: Gubbio, primo gol per Sarao

Prima rete ufficiale con la maglia del Gubbio per l’attaccante Manuele Sarao, che fino ad un mese fa indossava la casacca etnea. Con un tiro dal limite dell’area di rigore ad inizio ripresa Sarao ha raddoppiato per la formazione eugubina contro la quotata Virtus Entella. 3-1 il risultato finale in favore degli umbri. Tra i protagonisti anche un altro ex rossazzurro, l’esterno offensivo Alessandro Arena. A proposito del suo primo gol tra le fila del Gubbio, Sarao – secondo quanto riportato da gubbiofans.it – ha spiegato di avere “cercato di calciare il più forte possibile, è un colpo che so di possedere e lo proviamo spesso negli allenamenti. Contento del mio gol e della prestazione della squadra”. Sulla prestazione di Arena: “E’ un ragazzo di sicuro avvenire ma gli dico che deve provare sempre la sua giocata”.

