CATANIA-BARI: probabili formazioni, a chi toccherà guidare l’attacco rossazzurro?

Ipotesi di formazione per il match Catania-Bari, valevole per la 4ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma oggi allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle ore 14:30.

Francesco Baldini sembra orientato a proporre a grandi linee l’undici schierato in campionato a Pagani seppur con qualche variazione. Nel 4-3-3 di partenza davanti al portiere Stancampiano agirebbero Albertini (o Calapai), Ercolani, Monteagudo e Pinto, con Rosaia, Maldonado e Provenzano (o Greco) collocati in mediana e Ceccarelli, Moro (Sipos) e Russotto a comporre il tridente offensivo, ma non si escludono mosse a sorprese (Russotto falso nove?). Non convocati Claiton, Frisenna, Bianco e Russo.

Michele Mignani ritrova il terzino sinistro Antonio Mazzotta laddove deve fare ancora a meno della punta Nicola Citro, dato tuttavia in fase di recupero. Nel 4-3-1-2 varato dal tecnico biancorosso troverebbero spazio dal primo minuto il portiere Frattali, i difensori Belli, Terranova, Di Cesare e Ricci, i centrocampisti Bianco (o Di Gennaro), Maita e D’Errico, il trequartista Botta e gli attaccanti Antenucci e Simeri, quest’ultimo in ballottaggio con Cheddira per una maglia da titolare.

Direzione di gara affidata al signor Daniele Perenzoni della sezione AIA di Rovereto, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Massimo Salvalaglio di Legnano e Riccardo Vitali di Brescia e dal IV ufficiale Marco Acanfora di Castellammare di Stabia. La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport 252, online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

