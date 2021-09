EX ROSSAZZURRI – Curiale (Catanzaro): “Voglio dimostrare di non essere un giocatore finito”

Davis Curiale, uno dei tanti ex della sfida di lunedì sera contro il Catania, concede un’intervista ai microfoni di catanzaroinforma.it: “Quando arrivi ad una certa età tutti iniziano a pensare che sei finito ma io sto bene e voglio dimostrarlo. So di non essere una punta da soli cinque gol: posso dare ancora tanto e mi metto a disposizione di mister e compagni. La motivazione è altissima, il fatto di avere tanta concorrenza stimola ed è un bene. Parto dietro ma con l’intenzione di dare tutto per il Catanzaro e lo farò ogni volta che me ne sarà data la possibilità. Gli avversari conoscono il nostro valore, ci affrontano in modo diverso ora; lo spirito però è quello giusto e su questo dobbiamo fare leva per crescere ancora. Quando ci conosceremo meglio tra noi sarà automatico ingranare le marce alte. Non so se la rosa di quest’anno sia più o meno forte di quella dell’anno scorso ma sono curioso di scoprirlo anche io”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***