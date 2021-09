LA SICILIA: Torre del Grifo da risorsa a problema

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Torre del Grifo da risorsa a problema”. E’ quanto si legge all’interno del quotidiano locale. Ai soci della Sigi si chiede sempre quella chiarezza che spesso non c’è stata. In questi ultimi giorni si è avuta la conferma che si sta cercando di dare in gestione gran parte di Torre del Grifo, tenendo fra l’altro presente che da oltre un mese è stato dato in affitto a un imprenditore di Motta Sant’Anastasia quel complesso del Village che doveva essere adibito a hotel e dove hanno soggiornato già diversi clienti. Ora si vuole dare in gestione il centro polifunzionale che la stessa Sigi aveva pure assicurato che sarebbe stato rimesso in funzione con la riapertura delle varie attività. Oggi invece intere zone del Village versano in stato di abbandono. Il Catania rischia così di perdere la sua unica potenziale vera risorsa, un centro sportivo simbolo prestigioso del club e rinomato in ambito internazionale.

