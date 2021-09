MERCATO: i movimenti degli ultimi giorni nel girone C

Il mercato degli svincolati è ancora aperto e continuano le operazioni per alcuni club del girone C di Serie C. Ved il Monopoli che ha comunicato l’ingaggio del difensore Michele Fornasier, contrattualmente legato ai colori biancoverdi fino a giugno 2024. Lasciano il Taranto, invece, i calciatori Lorenzo Longo e Giuseppe Faiello che risolvono cosensualmente i rispettivi accordi. Fidelis Andria ancora attiva sul mercato che ufficializza l’esperto difensore Raffaele Alcibiade, il quale vanta più di 300 presenze nei professionisti condite da 17 gol e, secondo quanto riportano i colleghi di tuttoc.com, si appresta a chiudere per Leonardo Longo (non il calciatore svincolatosi dal Taranto ma il terzino che nella prima parte della scorsa stagione ha militato nella Casertana chiudendo il campionato a Cesena) e l’ex Ternana Lorenzo Laverone, mentre sta per salutare Andria l’attaccante classe 1994 Samuele Spano e si tratta l’esterno Giuseppe Zampano, svincolato dopo le esperienze nelle file di Cesena e Reggiana. La Paganese valuta la possibilità di tesserare, o meno, il difensore centrale Dramane Konatè.

