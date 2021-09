PAVARESE: “Girone C, Catania e Palermo con problemi. Punto sull’Avellino”

L’esperto Direttore Sportivo Luigi Pavarese analizza così, ai microfoni di tuttoc.com, la situazione delle squadre più blasonate del girone C di Serie C:

“Il girone C è sempre quello più difficile, per la presenza di società più blasonate e soprattutto per la presenza di tre corazzate: Avellino, Bari e Catanzaro. Città importanti che vogliono tornare al più presto in Serie B. Catania e Palermo con qualche problema, l’Avellino si aspettava una partenza diversa, ma credo che comunque non ha raccolto quanto espresso. E’ una squadra fatta a immagine e somiglianza di Braglia, sono come quei motori Diesel che tardano a carburare, ma una volta che partono diventano letali per tutti. Forse gli irpini si lasciano preferire perchè Braglia e Di Somma hanno vinto qualche campionato, questo è un ambiente che sa come compattarsi al momento giusto, che ha vinto spesso e vinto tanto. A Bari, ha vinto solo il ds, conosco Polito e so quanto è bravo e competente. A Catanzaro, con tutto il rispetto, nessuno ha vinto nulla, e ho timore che nei momenti importanti possa non saper gestire. Nessuna partita è semplice, gli avversari al cospetto di Avellino, Bari, Catanzaro, Palermo e Catania motivano sempre il loro impegno perchè sono davanti a squadre blasonate”.

