MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato degli svincolati i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

L’ACR Messina ufficializza il centrocampista Nicolò Fazzi. La notizia era nell’aria, mancava solamente la notizia della formalizzazione dell’ingaggio. Contratto fino al 2023 per lui: reduce dall’esperienza con la Sambenedettese, è cresciuto nella Fiorentina. Nel corso della propria carriera ha indossato anche le maglie di Perugia, Virtus Entella, Cesena, Livorno, Padova e Crotone con cui ha esordito in serie A. Tris d’acquisti per il Bari che definisce, facendo sottoscrivere un accordo biennale, gli importanti ingaggi del terzino Raffaele Pucino e del difensore Guillaume Renè Saverio Enzo Gigliotti, mentre il centrocampista Davide Di Gennaro firma fino a giugno con opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie B.

Il Catanzaro si assicura il diritto alle prestazioni sportive del portiere classe 1990 Timothy Nocchi, scuola Juventus che si lega alle aquile con un contratto annuale più opzione per il secondo anno. Il Catania risolve consensualmente il contratto con la punta Alessandro Gatto ed accoglie in rosa lo svincolato ex Pontedera Paolo Ropolo (contratto annuale). Per l’Avellino, idea Luigi Vitale – lo scorso anno in forza al Frosinone – attualmente svincolato.

