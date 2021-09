PAGANESE-CATANIA: tre volte rinviata per pioggia nelle ultime due stagioni, domenica si giocherà regolarmente

Quello in programma nel fine settimana allo stadio “Marcello Torre” sarà il decimo confronto ufficiale tra Paganese e Catania in Campania. Una partita che, negli ultimi anni, curiosamente è stata rinviata ben tre volte. Il motivo? Ampie pozzanghere che occupavano larga parte del perimetro di gioco e panchine allagate. Condizioni impossibili per rendere praticabile il terreno di gioco di Pagani. Il 3 novembre 2019 i rossazzurri allenati da Cristiano Lucarelli dovettero fare ritorno in Sicilia dopo i sopralluoghi effettuati dal direttore di gara che diede parere negativo alla disputa dell’incontro. Lo stesso accadde al Catania di Giuseppe Raffaele nella passata stagione, precisamente il 24 gennaio 2021. A distanza di un mese, ulteriore incredibile rinvio ma stavolta, quantomeno, fu risparmiato al Catania un viaggio inutile con la Lega che dispose di rinviare preventivamente l’appuntamento. Domenica non ci saranno sorprese dal punto di vista meteorologico per la squadra di mister Francesco Baldini, la partita si giocherà regolarmente.

