PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Olè Sipos, canto di liberazione dopo un anno e mezzo. Raramente dedicato coro a giocatore in particolare…”

Pensiero social dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, dopo il 2-0 maturato sabato sera contro la Fidelis Andria:

“Sabato sera una nota romantica ha pervaso i cuori dei presenti, vuoi il ritorno allo stadio dei tifosi, vuoi sentire di nuovo il profumo dell’erba del campo, vuoi la sana convinzione di aiutare questo manipolo di giovani ad affrontare ogni partita, ma ad un certo punto ed esattamente dopo il primo gol del croato Sipos, si leva dalla tribuna B un coro che si è sentito netto e distinto, quanto fragoroso, sia in radio, che in TV e nei pressi dello stadio. Quel coro “olé olé olé Sipos Sipos”, non è solo una giaculatoria per un giovane attaccante che ha straconvinto per movenze ed inserimenti. Ma è un canto di liberazione, un inno alla gioia per poter finalmente essere lì a far sentire la propria voce dagli spalti, un’esplosione di emozioni tenute chiuse tra quattro mura per un anno e mezzo. È la dimostrazione che questa gente vice di calcio. È l’ennesima sfumatura del popolo catanese, amante focoso ed impaziente, tanto per il proprio partner quanto per la propria squadra del cuore. Raramente i tifosi del Catania dedicano un coro ad un giocatore in particolare, sarà segno del destino che sia capitato? Boh, chissà… Lo scorgeremo solo nel prossimo futuro”.

