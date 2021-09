MASSIMINO: proseguono i lavori di sistemazione del manto e non solo

Condizioni non ottimali ma, tutto sommato, il manto erboso dello stadio “Angelo Massimino” ha retto in occasione della prima gara stagionale disputata dal Catania tra le mura amiche. A fine agosto era stato concesso il via libera per lo svolgimento della fase clou dei lavori di sistemazione del terreno di gioco dopo le critiche dei giorni precedenti relative alle condizioni improponibili dello stesso. La ditta Piagreen srls continua ad occuparsene e sta lavorando affinchè si registrino passi avanti significativi entro le prossime due settimane, quando i rossazzurri torneranno a giocare in casa per affrontare il Bari. In coincidenza con la sfida in questione dovrebbe anche essere risolto il problema legato alle telecamere di sorveglianza, che ha determinato al momento la chiusura dei settori di Curva Nord e Sud dell’impianto sportivo etneo.

