STADIO MASSIMINO: capienza di 10mila posti per Catania-Juve Stabia?

Tra qualche settimana la Sicilia potrebbe registrare un allentamento delle misure restrittive anti-Covid e tornare in zona bianca. Il calo in termini di contagi e ricoveri in terapia intensiva lascia intuire che non è da escludere tale possibilità. A partire dal 4 ottobre, se i parametri di rischio saranno inferiori o uguali alle soglie critiche per passare da una sfumatura all’altra, la Sicilia può tornare in bianco. Questo consentirebbe di portare la capienza massima di spettatori allo stadio “Angelo Massimino” al 50%, dunque con 10mila posti a disposizione. Vedremo se questo scenario sarà possibile a cominciare dalla partita Catania-Juve Stabia, in programma il 10 ottobre.

