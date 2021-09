GRASSADONIA (all. Paganese): “Col Catania grande carattere e concentrazione altissima”

Presentazione alla stampa del neo allenatore della Paganese Gianluca Grassadonia. Si tratta di un ritorno sulla panchina azzurrostellata per un tecnico che, a Pagani, ha scritto belle pagine di storia portando anche la squadra ai playoff per la B nel 2016/17. Queste alcune delle dichiarazioni più significative in vista del Catania:

“Ricordo che i tifosi si divertivano nel vedere giocare la Paganese, ma il passato non conta. Si riparte da zero. Sono fondamentali le motivazioni e gli allenamenti che andremo a fare. Siamo già sotto osservazione, dobbiamo assolutamente fare un campionato importante cercando prima di tutto di essere una squadra intensa sul piano fisico, capace di leggere bene le situazioni tecnico-tattiche giocando da gruppo e facendo riavvicinare i tifosi. Abbiamo grande voglia di fare bene. Stiamo lavornado anche sotto un profilo mentale, sono molto soddisfatto dei primi allenamenti perchè vedo che la squadra nelle difficoltà sta mettendo in campo tanto entusiasmo. Bisogna creare un gruppo con una tempra notevole, voglioso di scrivere pagine importanti e consapevole delle difficoltà da cui ripartiamo ma pronto a crescere con grande senso di responsabilità e serietà. Domenica arriva il Catania e siamo un attimo indietro ma dobbiamo supplire a questo con grande carattere e altissima concentrazione. In pochi giorni non puoi dare un’idea definitiva alla squadra ma con il lavoro e l’attenzione possiamo fare passi avanti notevoli”.

