VERSO CATANIA-BARI: da Di Cesare a Piccolo, i calciatori andati a segno contro rossazzurri e biancorossi

In attesa del fischio d’inizio, due giocatori presenti nella rosa del Catania hanno trafitto in passato il Bari e viceversa sei biancorossi sono riusciti a trovare la via della rete al cospetto degli etnei.

In casa Bari il difensore Daniele Celiento contribuì al 3-0 del Catanzaro datato 18 novembre 2019 sbloccando il risultato al 56′. Due le marcature inflitte al Catania per un altro difensore, l’esperto Valerio Di Cesare in occasione di Brescia 4-2 Catania (Serie B 2014/15) e Bari 4-1 Catania (Serie C 2020/21). Il laterale sinistro Giacomo Ricci, nel torneo Primavera, rese meno amara la sconfitta per il Livorno in cui allora militava: 1-2 finale con gol catanesi di Walter Cozza e Andrea Di Grazia. Il terzino Antonio Mazzotta, ex rossazzurro, partecipò al pesante 5-0 del Palermo nel derby Primavera del 10 gennaio 2009 siglando la seconda rete. Manuel Marras segnò il secondo gol del Trapani a Catania nell’1-2 del 23 aprile 2018 in un “Massimino” stracolmo. Nicola Citro, non convocato per la sfida odierna, firmò la realizzazione valida per il 4-1 del Bari nella passata stagione al “San Nicola”.

Antonio Ceccarelli, alla ricerca del suo primo gol in rossazzurro, segnò spesso al Bari ma per quanto riguarda il campionato Primavera tra le fila della Lazio: ben 7 centri per lui, frutto di quattro vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Spicca una tripletta rifilata ai giovani galletti il 17 settembre 2011 (6-2). Antonio Piccolo, invece, entrò nel tabellino dei marcatori di un Bari-Virtus Lanciano risalente al 13 aprile 2013 segnando il momentaneo 0-3 ospite. Gara che fu incredibilmente ribaltata dai padroni di casa capaci di rimontare imponendosi per 4-3.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***