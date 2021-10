BALDINI: “Il mio ricordo di Novellino quando mi allenava a Napoli”

Catania-Juve Stabia mette a confronto due tecnici come Francesco Baldini e Walter Novellino. Il primo che ha intreso la carriera di allenatore professionista da qualche anno, il secondo che vanta un’esperienza notevole nel calcio italiano. Curiosamente Baldini fu allenato proprio da Novellino ai tempi del Napoli.

Attraverso alcune interviste rilasciate in passato dall’attuale trainer del Catania, è possibile ripercorrere l’esperienza vissuta con Novellino. In particolare quando si ruppe il crociato a seguito di uno scontro di gioco con Schwock in allenamento: “Mi operai – disse a calcionapoli24.it – cominciai la terapia e intanto arrivò Novellino come allenatore. Ogni giorno ricevevo una telefonata tra Novellino e Fusco per farmi raggiungere al più presto la sede del ritiro. Accorciai i tempi di recupero e mi ruppi di nuovo il crociato. Fu solo colpa mia, da lì ricominciò il calvario e rientrai a dodici partite dalla fine del campionato proprio perchè lo stesso Novellino insisteva per farmi rientrare e arrivammo di nuovo in A. Una volta io, che ero il capitano, e Novellino andammo a prendere il calciatore Matuzalem in carcere perchè fece una rissa in un locale e lo arrestarono”. “Novellino – le parole di Baldini a Radio Crc – ha grande carisma e personalità ed è un tecnico che dà tranquillità. Quando allenava a Napoli, ci portava a cena ogni giovedì, mi chiamava quando ero infortunato tutti i giorni spronandomi a tornare quanto prima possibile, è un accentratore. Ho un ottimo ricordo di mister Walter, una persona straordinaria, un allenatore capace di concentrare sempre l’ambiente e trasmettere grande serenità”.

