CATANIA 3-2 JUVE STABIA: gli highlights della partita

Il filmato di Eleven Sports (attraverso il canale YouTube di ‘Sicra Press’) contenente le azioni salienti della partita, valevole per l‘ottava giornata del girone C di Serie C, vinta dal Catania contro la Juve Stabia allo stadio “Angelo Massimino” con il risultato di 3-2.

Successo meritato per i rossazzurri, il secondo consecutivo ottenuto in questo campionato dopo lo 0-1 inflitto al Picerno. A decidere l’incontro è stato ancora una volta l’attaccante Luca Moro, autore di una doppietta e della sesta rete stagionale. In gol per i rossazzurri anche Russini. Agli stabiesi non sono bastate le due realizzazioni di Eusepi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***