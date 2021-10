CATANIA-AVELLINO: probabili formazioni, quali scelte per mister Baldini?

Le probabili formazioni di Catania-Avellino, match valevole per la 10ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma questa sera allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle ore 21:00.

Mister Baldini avrà regolarmente a disposizione il centrocampista Greco dopo il colpo all’anca rimediato domenica scorsa. Nel probabile 4-3-3 di partenza, davanti all’estremo difensore Sala agirebbero Calapai, Claiton, Monteagudo e uno tra Ropolo e Zanchi, con Rosaia, Maldonado e Provenzano (o Greco) in mediana e il tridente offensivo composto da Ceccarelli, Moro e Russini a completare lo schieramento iniziale, ma non si esclude l’impiego di Biondi e/o Russotto. Indisponibili Pinto, Piccolo, Frisenna e Bianco.

Piero Braglia deve fare i conti con le assenze di Scognamiglio, D’Angelo e Carriero. Il tecnico degli irpini potrebbe schierare in campo dall’inizio (4-3-3) Forte a protezione dei legni, Ciancio, Silvestri, Dossena e Tito in difesa, Matera (o Aloi), De Francesco e Mastalli a centrocampo, Di Gaudio, Gagliano (o Plescia) e Micovschi in avanti. Da non scartare però l’utilizzo del 4-2-3-1 con l’eventuale inserimento di Kanoute.

La direzione della gara è affidata al signor Maranesi della sezione AIA di Ciampino, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Maninetti di Lovere e Voytyuk di Ancona e dal IV ufficiale Canci di Carrara. Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

