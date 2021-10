EX ROSSAZZURRI: Campobasso, Rossetti sempre più determinante a suon di gol

Negli ultimi anni il vivaio rossazzurro ha spesso sfornato giovani talenti che però, per svariati motivi, non sempre sono riusciti a lasciare il segno in prima squadra, facendo poi le fortune di altre realtà calcistiche. Tra questi figura Mattia Rossetti.

L’attaccante campano ha guidato il reparto offensivo della primavera catanese dal 2013 al 2015, collezionando 10 reti in 45 presenze complessive. Le ottime prestazioni con i pari età convinsero l’allora dirigenza etnea a puntare sul classe ‘96 già durante la seconda parte della Serie B 14/15, nella quale il giovanissimo centravanti trovò anche il primo gol tra i professionisti il 3 Marzo 2015 al “San Nicola” di Bari. Dopo le 7 presenze in cadetteria, nel successivo torneo di Lega Pro il canterano rossazzurro non andò oltre i 389’ giocati. Il poco spazio a disposizione spinse la società a cederlo in prestito nel Gennaio del 2016 alla Lupa Castelli Romani, nella quale però il ragazzo siglò solamente 1 rete in 11 gare, causa problemi fisici.

Anche il campionato 16/17, trascorso a titolo temporaneo alla Vibonese, fu avaro di soddisfazioni. Da segnalare inoltre i 3 gol messi a segno tra le fila della Siciula Leonzio e le 5 realizzazioni nella Prima Squadra rossazzurra. La stagione 19/20 fu l’ultima con indosso la maglia del Catania prima di accettare la risoluzione consensuale con il club di Via Magenta e trasferirsi nel Girone I di Serie D, dapprima all’ACR Messina (3 reti e 2 assist in 11 confronti) e poi all’Acireale (10 presenze nella stagione 20/21 condite da 1 gol ed 1 assist, entrambi nella prima giornata contro il Rende).

Da Febbraio 2021 la punta venticinquenne fa invece parte della rosa del Campobasso, contribuendo in maniera decisiva (5 gol e 1 assist in 17 partite) alla vittoria del Girone F della quarta serie italiana ed al ritorno dei lupi tra i professionisti dopo otto anni di assenza. Adesso il calciatore campano ha iniziato nel migliore dei modi il campionato di Serie C 21/22 siglando, sempre con la maglia rossoblu, 4 gol in 8 gare. Attendendo il prossimo 7 Novembre, quando presente e passato si incroceranno in occasione di Campobasso-Catania, il venticinquenne attaccante proverà a mantenere questo standard di rendimento, rilanciando così le ambizioni di salvezza dei molisani.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***