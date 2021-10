EX ROSSAZZURRI: Juventus Under 23, ritorno al gol per Pecorino

Ha siglato la rete del definitivo 2-2 della Juventus U23 sul campo dell’Albinoleffe. Un gol importante, dunque, quello messo a segno dall’attaccante catanese ex Catania Emanuele Pecorino che arriva dopo un lungo calvario. Il ragazzo, infatti, era stato alle prese con una fastidiosissima pubalgia. Da qualche mese è tornato in campo, ha esordito con la Nazionale Under 20 e, pian pianino, sta ritrovando minutaggio, fiducia e nuova consapevolezza dei propri mezzi. Per Pecorino si è trattato del secondo gol in bianconero, settimo nel calcio professionistico aggiungendo le cinque realizzazioni precedentemente effettuate con la maglia del Catania. Gol che mancava dal lontano 7 febbraio, quando affossò il Livorno in cui militavano Stancampiano e gli ex rossazzurri Parisi e Mazzarani.

