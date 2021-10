SILVESTRI (Avellino): “Non facile giocare a Catania, alla fine meritavamo qualcosa in più noi…”

Autore del gol valido per il definitivo 2-2 a Catania, il difensore palermitano dell’Avellino Luigi Silvestri commenta così il pari acciuffato nel finale: “Avellino gagliardo, tosto, non è faciel nella situazione del Catania giocare al ‘Massimino’ perchè loro non hanno nulla da perdere, hanno messo tutto. Abbiamo subito un gol a freddo dopo un paio di nostre iniziative. Non era facile recuperare, c’è da fare solo i complimenti per avere risposto due volte al Catania. Alla fine meritavamo anche qualcosa in più noi. E’ un punto importante comunque. Ritroviamo compattezza, peccato che perdiamo sempre uomini che possono darci una mano e non è facile quando perdi pezzi. I ragazzi meritano applausi per un pareggio ottenuto con orgoglio e con il cuore. Ora cerchiamo di ottenere i tre punti contro la Paganese”.

