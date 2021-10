BRAGLIA (all. Avellino): “Catania? Solo ripartenze. Abbiamo fatto noi la partita”

Anche l’allenatore dell’Avellino Piero Braglia commenta il pareggio riportato in extremis contro il Catania al “Massimino”: “Abbiamo giocato solo noi, loro soltanto ripartenze. Io sono tranquillo, faccio il mio lavoro. Ho visto un bell’Avellino, abbamo fatto di tutto per cercare di vincerla. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare e anche qualcosa in più. Nei primi minuti potevamo andare in vantaggio, abbiamo preso un gol stupido dove eravamo messi male. Poi è diventato difficile perchè loro si abbassano tutti e ripartono con un ragazzo là davanti che fa la differenza. Noi abbiamo avuto molte più possibilità di fargli male. Non dimentichiamo che ci mancano diversi giocatori importanti. Scognamiglio mai avuto, non avremo per diverse settimane D’Angelo e altri ma la squadra tutto sommato è viva”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***