CALCIO IN PROVINCIA: Serie D, Giarre ko anche ad Acireale. Vento in poppa per il Paternò

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nel campionato di Serie D.

L’Acireale si aggiudica il derby casalingo col Giarre del nuovo tecnico Infantino, che non riesce a smuovere la classifica. 2-0 il risultato finale, Correnti (50′) e Ortolini (85′) a segno davanti a 700 spettatori. Granata che confermano di attraversare un buon momento di forma. Vince anche il Paternò che continua a volare, conquistando un successo sofferto ma meritato al cospetto del Licata, giocando in dieci uomini gran parte della gara per l’espulsione di Samake. Decisiva la realizzazione di Bontempo al 32′ del secondo tempo. Il Biancavilla, invece, per un’ora di gioco oppone un valida resistenza alla Cavese in terra campana. Poi, però, i padroni di casa dilagano trascinati dalle reti di Kone, Allegretti e Diaz. Per la formazione di Ciccio Cozza si tratta della sesta sconfitta di fila in campionato.

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Gelbison 17 Paternò 17 Cavese 16 Aversa 16 Acireale 14 S. Agata 13 Lamezia Terme 13 Portici 13 San Luca 12 Licata 10 Trapani 10 Cittanova 9 Santa Maria Cilento 8 Castrovillari 5 FC Messina 5 Rende 4 Biancavilla 3 Giarre 1 Troina 0 (-6) Sancataldese 0

