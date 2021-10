CATANIA: rossazzurri chiamati a rialzare la testa in terra lucana

Il momento è difficile ma occorre evitare di restare impantanati nei bassifondi della graduatoria. Il Catania si prepara a partire alla volta di Picerno per affrontare la locale compagine lucana nell’insolita collocazione oraria delle 15 del lunedì. Alla 7ª giornata di campionato l’incrocio tra rossoblù e rossazzurri assume i connotati di un vero e proprio scontro salvezza in Serie C. Frase incredibile a dirsi per ciò che rappresenta il club dell’Elefante nel panorama calcistico nazionale.

Questa settima partecipazione consecutiva del sodalizio etneo in terza serie si sta rivelando un autentico calvario tra incertezze societarie e limiti di natura tecnico-tattica. Quattro punti racimolati in appena sei partite rappresentano un ruolino di marcia da zona retrocessione. Tocca a mister Baldini e ai suoi ragazzi fornire le risposte adeguate in una gara ricca di insidie.

Il Picerno dell’ex di turno Reginaldo, fresco di trasferimento in Basilicata all’imbrunire del recente mercato estivo, punta a far bene in occasione della prima storica gara tra i professionisti all’interno del piccolo stadio cittadino (il “Donato Curcio”). Entrambi i tecnici sono alle prese con alcune defezioni (assenti per squalifica Garcia da una parte e Russini dall’altra), pertanto le scelte di formazione saranno subordinate alle rispettive indisponibilità in organico. Due gli incroci precedenti tra le due squadre, risalenti alla stagione 2019-20. In entrambi i casi il Catania vinse con il minimo scarto (1-0 all’andata e 1-2 al ritorno).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***