VERSO VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: difesa, si registra l’importante rientro di Claiton

Nel contesto di un reparto arretrato che continua a registrare difficoltà, la notizia del recupero di Claiton rappresenta una notizia importante. Per l’esperienza che il difensore brasiliano è in grado di assicurare, ma anche per la capacità di trasmettere tranquillità e sicurezza ai compagni. Si va, pertanto, verso l’impiego di Claiton al centro della difesa a Francavilla Fontana in coppia con Monteagudo. A destra rientra Calapai dalla squalifica ma è in ballottaggio con Albertini, la cui prestazione non è dispiaciuta domenica scorsa contro la Juve Stabia. A sinistra, invece, ci sarà spazio per uno tra Zanchi e Ropoli vista l’assenza certa dell’infortunato Pinto. In porta, Sala in vantaggio sul rientrante Stancampiano.

