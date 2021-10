VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: probabili formazioni, alcuni ballottaggi per i rossazzurri

Ipotesi di formazione per il match Virtus Francavilla-Catania, valevole per la 9ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma domenica pomeriggio al “Nuovarredo Arena” di Francavilla Fontana (BR) con fischio d’inizio alle ore 14:30.

Il tecnico pugliese Roberto Taurino deve fare i conti con le indisponibilità di Maiorino, Puntoriere, Franco e Toscano e la squalifica di Caporale. Nel 3-5-2 di partenza davanti al portiere Nobile agirebbero i difensori Miceli, Idda e Ingrosso, con Pierno, Carella, Tchetchoua, Prezioso e Enyan a centrocampo e il tandem Perez-Ventola in avanti.

23 convocati da mister Francesco Baldini per la trasferta brindisina. Assenti gli infortunati Pinto, Piccolo, Frisenna e Bianco. Il probabile schieramento di partenza vedrebbe Sala a protezione dei legni, Albertini o Calapai occupare l’out destro con Claiton, Monteagudo e uno tra Ropolo e Zanchi a completare la linea arretrata, a centrocampo spazio a Rosaia, Maldonado e Greco con Ceccarelli, Moro e Russini in attacco. Ercolani, Provenzano, Russotto e Sipos tra le principali alternative.

La direzione di gara è affidata al signor Arace della sezione AIA di Lugo di Romagna, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Pascali di Bologna e Toce di Firenze dal IV ufficiale Rispoli di Locri. Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

