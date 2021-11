SERIE C: 14/a giornata, risultati e classifica. Catania decimo. Palermo e Monopoli a -4 dal Bari

In attesa del posticipo di Torre del Greco, riportiamo i risultati delle gare valevoli per la 14/a giornata del girone C di Serie C con la classifica aggiornata. Nei piani alti della classifica vincono Bari, Palermo e Monopoli. Non solo il Foggia, corsaro al “Massimino”: successi esterni anche per Avellino, Fidelis Andria e Virtus Francavilla. Rotonda affermazione del Latina ai danni del Campobasso. Solo un punto per la Juve Stabia contro il Monterosi.

RISULTATI

Latina 4-1 Campobasso (20′ Carletti, 45′ Sane, 67′ Sane, 68′ Carletti, 92′ Rossetti)

Palermo 2-0 Potenza (51′ Fella, 94′ Silipo)

Catania 1-2 Foggia (16′ Russini, 67′ Gallo, 93′ Ferrante)

ACR Messina 0-1 Avellino (42′ Kanoute)

Bari 2-0 Vibonese (29′ Botta, 95′ Antenucci)

Juve Stabia 1-1 Monterosi Tuscia (12′ Buglio, 28′ Bentivegna)

Monopoli 2-0 Taranto (23′ Grandolfo, 50′ Grandolfo)

Paganese 0-1 Fidelis Andria (49′ Gaeta)

Picerno 0-1 Virtus Francavilla (66′ Caporale)

Turris – Catanzaro (lunedì, ore 17:30)

CLASSIFICA

1. Bari 30

2. Monopoli 26

3. Palermo 26

4. Catanzaro 23

5. Avellino 23

6. Virtus Francavilla 23

7. Turris 22

8. Foggia 20

9. Taranto 20

10. Catania 19

11. Juve Stabia 18

12. Paganese 17

13. Picerno 16

14. Campobasso 16

15. Latina 14

16. Monterosi Tuscia 14

17. Potenza 13

18. ACR Messina 12

19. Fidelis Andria 12

20. Vibonese 9

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***