CALCIO IN PROVINCIA: sorride il Paternò. Colpaccio Real Aci a Motta. Mazzarrone a -2 dalla vetta

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione.

In Serie D crolla l’Acireale dopo il vantaggio iniziale di Savanarola a Licata. I padroni di casa faticano nel primo tempo ma, subito dopo l’intervallo, trovano il pari con Minacori per poi raddoppiare e triplicare con Candiano e Samake tra il 79′ e l’85’. Solo un pari per il Giarre, in casa, al cospetto del Rende. Al 38′ Arcidiacono sblocca il risultato in favore dei giarresi, ma la formazione ospite reagisce trovando il definitivo 1-1 con Corbo (65′). Espulso per proteste il Presidente del Giarre Nirelli dopo l’annullamento di un gol a Cannavò. Non sa più vincere il Biancavilla che, anzi, perde tra le mura amiche contro il Cittanova: 0-1, decisivo Petrucci nella ripresa. Il Paternò, invece, ringrazia Alessio Rizzo per il gran gol siglato poco prima dell’intervallo che consente ai paternesi di piegare le resistenze del Portici in trasferta.

In Eccellenza girone B, tonfo casalingo dell’Acicatena che perde 0-3 contro un ottimo Palazzolo. Diallo (doppietta) e Sako firmano il colpo dell’undici di Matarazzo. Cinquina della Jonica (0-5) sul campo dell’Atletico Catania: marcatori Gallardo (doppietta), Aquino, Miracoli e La Place. Nel secondo tempo il tecnico dei santateresini Campo dà spazio agli juniores. Real Siracusa a valanga sul Viagrande: non bastano agli etnei le realizzazioni di Cerasuolo; siracusani in gol con la tripletta di un super Miraglia, Manservigi e Quarto per il 5-2 finale.

In Promozione girone C colpaccio del Real Aci a Motta. Al 55′ Montalto pareggia i conti, rispondendo allo 0-1 di D. Manca su rigore. Nel finale Panassidi e Mongelli permettono agli acesi di aggiudicarsi il big match siglando l’1-3. Sospesa per infortunio all’arbitro Azzolina di Caltanissetta Belpasso-Atletico 1994. Bene il Ciclope Bronte, vittorioso di misura ai danni dell’Armerina per effetto del gol di Leanza alla mezz’ora. Misterbianco a segno con Bonfatto contro il Don Bosco, che però s’impone 3-1 in virtù delle realizzazioni di Mililli e Raccuglia (doppietta). Cade per 2-4 la Gymnica Scordia contro l’Atletico Nissa. Ospiti avanti con Sammartino e pareggio di Vitellino già nelle battute iniziali dell’incontro. Pulci e Vaccaro portano la Nissa sul momentaneo 1-3, poi Genova cala il poker (82′). Nel finale Cantarella rende meno amaro il ko per lo Scordia. Non si è giocata Leonfortese-Calatabiano a causa di alcuni casi di positività al Covid nella formazione ospite. Vince in trasferta lo Sporting Lavinaio: il gol di Spada al 52′ condanna alla sconfitta il San Gregorio.

Nel girone D tris esterno del Mazzarrone contro il fanalino di coda RG: lo 0-3 è firmato da Puglisi, Bonaccorsi e Napolitano. Vince anche lo Sporting Eubea infliggendo un 3-1 al Canicattini. Dopo l’illusorio 0-1 di Camara, i padroni di casa incamerano i tre punti grazie alle marcature di Valerio, Camuti e A. Mascali.

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Gelbison 32 Lamezia Terme 28 Cavese 24 Acireale 23 Santa Maria Cilento 23 Paternò 22 Aversa 21 Cittanova 21 Licata 19 S. Agata 17 San Luca 16 Portici 14 Trapani 14 Rende 12 Castrovillari 10 FC Messina 8 Sancataldese 7 Biancavilla 6 Giarre 6 Troina (-6) 3

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Ragusa 24 Igea 23 Jonica 21 Carlentini 20

Taormina 17 Nebros 16 Città Di Siracusa 15 Leonzio 14 Aci Catena 13 Real Siracusa Belvedere 12 Palazzolo 11 Virtus Ispica (-1) 9 Santa Croce 7 Viagrande 4 Atletico Catania -2

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C

Real Aci 23 Motta 22 Atletico 1994 18 Leonfortese 16 Belpasso 14 Atletico Nissa 13 Don Bosco 10 Gymnica Scordia 9 San Gregorio 9 Calatabiano 8 Misterbianco 7 Armerina 7 Lavinaio 7 Ciclope Bronte 5

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D

Gela 22 Mazzarrone 20 Comiso 20 Modica 19 Priolo Gargallo 17 Frigintini 12 Sporting Eubea 12 Pro Ragusa 12 Canicattini 10 Vittoria 8 Megara 7 Scicli 7 Avola 6 RG 4

