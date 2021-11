CAMPOBASSO-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Prossimo impegno stagionale del Catania allo stadio “Nuovo Romagnoli” per affrontare il Campobasso in una sfida valevole per la tredicesima giornata del girone C di Serie C ed in programma sabato 6 novembre. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.73 e 2.85; la “X” tra 3.05 e 3.44; il “2” intorno a 2.36 e 2.50. C’è fiducia nei confronti del Catania, leggermente favorito nel contesto di una partita che comunque si presenta abbastanza equilibrata ed incerta.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***