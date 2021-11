LA SICILIA – Sipos: “Sento la fiducia di società e tifosi, spero di rimanere. Io e Moro amici”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ritorno al gol per Leon Sipos che concede un’intervista al quotidiano locale, commentando la terza rete siglata finora con la maglia del Catania: “Non posso essere contento fino in fondo di questo gol, le soddisfazioni personali contano soltanto se la squadra vince. Dedico la rete a chi mi ha aiutato moralmente dopo quell’errore sotto porta contro il Foggia. I tifosi mi hanno fatto sentire la loro fiducia, al “Massimino”, quando sono uscito dal campo: quell’applauso al momento della sostituzione, oltre ai numerosi messaggi d’incoraggiamento, ha fatto la differenza perchè mi ha dato la serenità giusta per continuare a lavorare. Il feeling con il mister è quello giusto. E’ cresciuta la mia voglia di restare qui. Spero che si risolvano le vicende societarie e che il Catania possa esercitare il diritto di riscatto, voglio ripagare la fiducia del Direttore e qui mi trovo davvero molto bene. Io e Moro? Siamo amici, ci incitiamo a vicenda e ci piace molto giocare insieme, penso che le nostre caratteristiche siano complementari ma abbiamo tante soluzioni in avanti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***