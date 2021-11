CATANIA: quattro gare alla chiusura del 2021, spicca l’attesissimo derby col Palermo

Andato in archivio il mese di novembre, la squadra dell’Elefante si appresta a vivere le ultime gare dell’anno solare 2021, in attesa di conoscere l’esito della partita più importante, quella del Tribunale fissata per il 21 dicembre. Latina, Palermo, ACR Messina e Monopoli: questi gli incontri previsti dal calendario. Domenica prossima Catania di scena sul campo dei nerazzurri laziali (14:30), poi sarà la volta del derbissimo di Sicilia col Palermo allo stadio “Angelo Massimino”. Una gara particolarmente attesa e sentita, i giocatori sono ben consapevoli che questo derby (in programma domenica 12 alle 14:30) avrà un peso notevole nell’economia del campionato rossazzurro, con l’intento di riscattare il ko della passata stagione che brucia ancora. La domenica successiva (stesso orario) sarà ancora derby, stavolta in trasferta contro il Messina degli ex Lo Monaco e Argurio. Altro match dal sapore particolare. Infine, il giorno dopo la sentenza del Tribunale, Catania-Monopoli per la prima giornata di ritorno. Sperando che non ci siano amare sorprese.

