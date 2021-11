FOGGIA: convocati, out Di Grazia

Sono 19 i calciatori convocati dal tecnico del Foggia Zdenek Zeman per il match con il Catania. Non inseriti in elenco Markic, Nicoletti, Turi, Rocca, l’ex Catania Di Grazia, Merola e Vigolo. Riportiamo di seguito, ruolo per ruolo, i rossoneri a disposizione di Zeman:

PORTIERI – Alastra, Volpe, Dalmasso

DIFENSORI – Garattoni, Di Pasquale, Sciacca, Girasole, Di Jenno, Martino

CENTROCAMPISTI – Gallo, Rizzo Pinna, Maselli, Garofalo, Ballarini, Petermann

ATTACCO – Ferrante, Curcio, Merkaj, Tuzzo

