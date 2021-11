COPPA ITALIA SERIE C (Video): Ottavi di finale, i gol delle gare disputate

Questa settimana le squadre di Serie C sono scese in campo per la disputa degli Ottavi di finale di Coppa Italia di categoria. Riportiamo il filmato di Eleven Sports contenente i gol che hanno caratterizzato le gare in questione.

Spicca Modena 4-4 Piacenza, partita decisiva ai calci di rigore in favore degli ospiti. Viterbese e Fidelis Andria sono le altre squadre che, in trasferta, sono riuscite a guadagnare l’accesso alla fase successiva della competizione.

