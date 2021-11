D’AGOSTINO (all. Vibonese): “Caffo, proveremo a farti un bel regalo a Catania”

Dopo l’1-1 maturato tra le mura amiche contro il Monopoli, la Vibonese pensa già alla trasferta di Catania, in programma mercoledì sera. Queste le parole del tecnico Gateano D’Agostino evidenziate da vibosport.it: “La notte non dormo pensando a come siamo messi in classifica, perché sono ambizioso e vengo da tre campionati in cui ho fatto i play off e questo è il quarto anno che alleno. Rimane il rammarico per la classifica, ma quello che posso garantire è che non ci dormirò la notte perche’ noi ci dobbiamo salvare assolutamente. Ripeto, siamo in credito con la dea bendata, abbiamo subito episodi sfavorevoli in partite in cui non ci ha messo sotto nessuno sotto il profilo del gioco. Ma adesso dobbiamo guardare alle prossime sfide. Mercoledì c’è il Catania, una partita a cui il presidente Caffo tiene tanto: proveremo a fargli un bel regalo”.

