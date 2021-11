TOSTO (Pres. Aiac Catania): “Baldini, quadratura trovata. Allestita squadra importante malgrado emergenza”

Lucio Tosto, Presidente Aiac Catania, commenta il momento delicato del Catania e la situazione generale del campionato di Serie C ai microfoni di SalaStampa, su TeleOne:

“Penso che sia un campionato livellato e sarà l’annata del Bari dopo avere speso tantissimo. Non vedo tante antagoniste che possono inserirsi nella lotta al vertice. Già avere 5 punti di vantaggio sul secondo posto è tutto dire. Per i playoff sarà battaglia aperta tra otto-dieci squadre, tra cui il Catania. Baldini ha una squadra nuova che cresce, soprattutto i giovani stanno dando tanto. C’è stato qualche risultato negativo all’inizio perchè era una formazione da inquadrare ma adesso credo che Baldini abbia trovato la giusta quadratura. Extra campo? Non esiste squadra che vince senza società solida. Il Catania potrebbe pagare questa situazione finanziaria lungo il percorso. La cancellazione dell’articolo 8 dello statuto di Sigi non sarà stata casuale, con Nicolosi che avrà più potere decisionale. Ma so che ci sono molti debiti e chi potrebbe fare ingresso in questa società dovrebbe investire sicuramente diverse risorse economiche che non puoi recuperare nel breve in Serie C”.

“Vedo l’atteggiamento emblematico di Pellegrino che stimo tantissimo. Da un mese a questa parte non ha più parlato, è stato in panchina sempre con la squadra, ha fatto gruppo con allenatore e giocatori. E’ un segnale che Maurizio manda a tutti, come dire «diamoci una mossa perchè se c’è una cosa che sta funzionando in questo momento è la squadra». Moro? E’ la punta di diamante di questo Catania ma il reparto offensivo mi piace nella sua interezza, anche gli esterni che sono rapidi, dotati di molta fantasia e saltano l’uomo. Moro ha dei colpi importantissimi e segna in tutti i modi. Si può alternare con Sipos, ma un’altra punta ci vorrebbe secondo me nel contesto di un campionato lungo”.

“Molte partite il Catania le ha perse all’inizio per errori dei singoli che si pagano tra i professionisti. Ma anche dietro si è trovata la quadratura con il rientro di Claiton che ha dato sicurezza ed esperienza al reparto difensivo. Grande merito a Pellegrino che è riuscito in una situazione d’emergenza a costruire una squadra importante. Mentalmente i ragazzi non hanno nullla da perdere, nessuno può addebitare qualcosa ai ragazzi che non prendono lo stipendio da mesi. Sono anche abbastanza disinvolti e tranquilli in campo. Si vede anche dalle giocate. Il problema dei gol subiti è legato anche al centrocampo, dove Maldonado metodista davanti la difesa mi piace tantissimo ma predilige di più la fase di possesso, essendo molto bravo ad impostare. A difendere invece forse gli manca ancora qualcosina”.

