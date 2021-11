EX ROSSAZZURRI – Curiale (Catanzaro): “Voglio vincere il campionato. Palermo, mio nonno e mio padre speravano di vedermi esordire in rosanero”

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport parla un Davis Curiale molto ambizioso. L’ex attaccante del Catania sogna la B col Catanzaro, dopo essere andato recentemente a segno in Coppa Italia contro il Palermo: “Voglio vincere il campionato per lasciare Catanzaro (scadenza del contratto a fine stagione, ndr ) in trionfo, magari anche da protagonista, riprendendomi lo spazio che avevo l’anno scorso – dice – Rete contro i rosa? Un gesto d’istinto, sono abituato a fare gol difficili e decisivi, per la coordinazione mi ispiro da sempre a Trezeguet, un modello con Amauri e Lucarelli. Ultimamente segno pochi gol, ma tutti pesanti, e quello al Palermo è il più bello dei 6 realizzati con il Catanzaro: lo dedico a papà Vito e a nonno Pietro, che non ci sono più e speravano di vedermi esordire in A con i rosanero”.

