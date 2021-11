EX ROSSAZZURRI – Reginaldo: “Palermo una delle mie prede preferite…”

C’è lo zampino di Reginaldo nella vittoria del Picerno sul Palermo. L’ex attaccante del Catania ha infatti firmato il sorprendente successo dei lucani: “Quinto gol in carriera per me contro il Palermo? E’ una delle mie prede preferite, ma era più importante per noi vincere e sono contento per questo risultato storico per il Picerno ma anche perchè è da un pò che cerchiamo di dare il massimo e, tutti insieme, abbiamo conquistato una grande vittoria che ci voleva per tirare su l’entusiasmo del gruppo. Dedico il gol alla mia famiglia ed ai miei compagni che lottano tutti i giorni in allenamento per vincere, allo scopo di salvarci prima possibile”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***