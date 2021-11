EX ROSSAZZURRI: Viterbese, finita anche l’avventura di Colombino e Leonetti

Mister Giuseppe Raffaele aveva iniziato con entusiasmo la sua avventura sulla panchina della Viterbese, provando a risollevare le sorti dei laziali nel girone B di Serie C. Purtroppo per lui, però, l’esperienza gialloblu è durata pochissimo. A farne le spese altre due vecchie conoscenze rossazzurre. Si tratta del preparatore atletico Giuseppe Colombino, fino a non molto tempo fa presente nello staff tecnico etneo con Francesco Baldini e che ha lavorato a lungo sotto il vulcano, e Giuseppe Leonetti, vice allenatore che lavorò in Sicilia al fianco di Raffaele fino all’esonero post Torre del Greco.

