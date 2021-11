VERSO CATANIA-FOGGIA: gol, Maldonado ci riprova contro i satanelli

Dando uno sguardo alla lista dei convocati, notiamo come solamente un calciatore in forza al Catania abbiano trovato finora la via della rete in carriera contro il Foggia. Ci riferiamo a Luis Maldonado. Il centrocampista ecuadoregno siglò l’unico gol rossazzurro nell’1-3 che permise la scorsa stagione ai satanelli di vincere al “Massimino” in occasione del primo turno eliminatorio dei Play Off. Mercoledì scorso è rimasto in panchina, ma domenica scenderà in campo dal 1′ e chissà che non segni il suo primo gol in questo campionato. Sperando, nell’eventualità, che stavolta abbia una valenza importante nell’economia della gara.

