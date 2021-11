CATANIA-FOGGIA: Baldini, precedenti con i satanelli. Dalle giovanili della Roma alla Prima Squadra etnea

Tre precedenti da allenatore di Prima Squadra contro il Foggia, due in qualità di tecnico dell’Under 17 della Roma per mister Francesco Baldini. In due casi il tecnico di Massa è stato sconfitto dai satanelli: l’1-3 maturato nel primo turno Play Off contro il Catania al “Massimino” e Foggia 2-1 Lucchese di Coppa Italia (2015) con l’ex rossazzurro De Zerbi seduto sulla panchina foggiana. Per il resto si registra il 2-2 dell’ultima giornata dello scorso campionato allo “Zaccheria” e, nelle giovanili romaniste, doppio successo tra il 2017 e 2018 rispettivamente per 1-2 e 4-2 nella stagione che sancì la vittoria di campionato e supercoppa di categoria per la Roma.

