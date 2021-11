INFERMERIA: più vicini i recuperi di Pinto e Piccolo

Pian pianino si svuota l’infermeria rossazzurra, a meno di ulteriori sorprese in negativo nei prossimi giorni. Mister Baldini spera di avere il maggior numero di atleti a disposizione per superare il momento delicato che attraversa il Catania anche sul campo, con gli etnei reduci da due ko di fila che pesano come macigni. Detto di Russotto che rientra dalla squalifica e, dunque, sarà un’ulteriore freccia nell’arco di Baldini in vista del Potenza, si avvicinano anche i recuperi di Pinto e Piccolo. Il tecnico di Massa aveva preannunciato settimana scorsa che stesse procedendo per il meglio il lavoro di riabilitazione di entrambi. Se non si registreranno intoppi, sia Pinto che Piccolo – o almeno uno dei due – potrebbero figurare tra i convocati per il match di sabato. In settimana verranno valutate con ancora più attenzione le loro condizioni fisiche, così come quelle della giovane promessa Bianco. Greco, che aveva svolto il primo allenamento con la squadra venerdì dopo l’infortunio occorso durante il match Catania-Vibonese, avrà invece tutto il tempo necessario per ristabilirsi pienamente.

