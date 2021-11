INSIEME PER CATANIA: Monopoli, al via raccolta viveri per il popolo etneo

Nota stampa Società Sportiva Monopoli

La S.S. Monopoli 1966 nel prosieguo delle attività legate all’area marketing solidale e condividendo i valori della Lega Pro, la Lega dei Comuni, scende in campo con un’iniziativa benefica a sostegno della popolazione etnea, duramente colpita da un nubifragio nelle scorse settimane.

“Insieme per Catania” è un’azione di solidarietà volta ad unire tutte le energie e fare fronte comune per una causa nobile, la quale, prevede una raccolta viveri da destinare a tutte le persone che vivono uno stato di emergenza a causa dei danni provocati dal maltempo.

La raccolta avverrà allo stadio “Vito Simone Veneziani”, nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle 10.00 alle 17.00 (ingresso Via Fiume), dal 9 al 30 novembre.

Nello specifico, vengono richiesti beni di prima necessità come coperte, DPI (mascherine e gel igienizzanti) e generi alimentari non deteriorabili (pasta, acqua, sale, riso, cibi in scatola ecc.)

La società è in stretto contatto con la Cooperativa Sociale “Mosaico”, sita a Catania, che riceverà tutti i beni raccolti e provvederà alla distribuzione degli stessi, durante la consegna ufficiale che si terrà nei primi giorni di dicembre da parte di una delegazione della società biancoverde.

Si ringraziano tutti gli uomini e le donne che lavorano per l’Associazione “Mosaico”, il comune di Monopoli per la sensibilità dimostrata a favore di questa iniziativa e la società Calcio Catania per la collaborazione fornita.

