MERCATO: girone C, qualche movimento e prime idee in ottica gennaio

Il calciomercato di gennaio non ha ancora aperto ai battenti ma c’è chi già chi comincia a muoversi in funzione della riapertura invernale, oppure lo sta facendo in questi giorni tesserando calciatori svincolati. Vedi la Fidelis Andria che, nelle ultime ore, ha perfezionato un bel colpo per il reparto difensivo: il classe 1989 ex Cosenza Matteo Legittimo con oltre 350 presenze in Serie B e C. Dovrebbe invece lasciare Andria il difensore Sergio Sabatino, direzione Arezzo risolvendo il contratto con i pugliesi mentre si registra l’idea Giuseppe Giovinco per l’Avellino (fonte tuttoc.com). Al Potenza piace il centrale difensivo Alessandro Minelli che sta trovando poco spazio in B al Cosenza, invece il difensore rossoblu Luca Piana è finito nel mirino del Pescara ed è in prova con il club lucano l’esterno mancino Allan Blaze (fonte tuttopotenza.com). Nuovi rumors di mercato da Trento per il centrocampista del Catania Luis Maldonado. Il Latina, infine, ha tesserato il terzino destro classe ’97 Lorenzo Carissoni.

