EX ROSSAZZURRI: Antenucci nella Top 10 dei bomber storici del Bari

Cresce ancora il rendimento di Mirco Antenucci, alla quinta rete in campionato nelle ultime 7 giornate dopo un inizio sottotono. Il classe ’84 ex Catania diventa così il capocannoniere in solitaria del Bari a quota 6. Sesta doppietta con la maglia biancorossa. Questi gol, secondo quanto evidenziano i colleghi di tuttobari.com, gli hanno poi permesso di raggiungere la Top 10 della storia dei marcatori del club, superando Barreto ed Erba, raggiungendo Scategni a quota 44 in appena 83 gare. Dati che però sono destinati a salire, scalando così posizioni in graduatoria.

