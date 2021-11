GARATTONI (Foggia): “Dovevamo vincere, missione compiuta ma a Catania tante squadre perderanno punti”

La gioia del terzino del Foggia Alessandro Garattoni, a conclusione della partita vinta contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino”: “Siamo stati bravi a riprenderla. A fine primo tempo ci siamo detti che dovevamo vincere, sapevamo anche che avremmo potuto sfruttare le nostre doti fisiche e siamo venuti fuori nella ripresa, portando a casa tre punti importanti. Ci abbiamo creduto fino in fondo. In settimana abbiamo provato schemi nuovi, il mister chiede a noi terzini di attaccare la profondità dietro le spalle dei terzini avversari. Lo abbiamo provato tante volte ed è riuscito, tanto di cappello. E’ stata una grandissima prova di carattere, molte squadre perderanno punti su questo campo ostico. Siamo stati bravi a guardarci negli occhi all’intervallo, anche per reagire alle vicende accadute in settimana. Serviva una vittoria per dare una scossa e non avere alibi, altrimenti sarebbero saltati fuori mille argomenti di cui parlare. Invece così abbiamo calmato le acque e sono arrivati tre punti, l’unica cosa che contava oggi”.

