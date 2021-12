UFFICIALE: Catania, due punti di penalizzazione. Come cambia la classifica

“Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società Calcio Catania Spa la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva. Così deciso nella Camera di consiglio del 2 dicembre 2021 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021”.

E’ la nota ufficiale emessa nelle ultime ore. Alla luce della sentenza relativa al mancato pagamento degli stipendi di giugno, ecco come cambia la classifica del girone C di Serie C:

1. Bari 36

2. Monopoli 30

3. Palermo 29

4. Turris 28

5. Avellino 27

6. Catanzaro 25

7. Foggia 24

8. Virtus Francavilla 24

9. Taranto 23

10. Juve Stabia 22

11. Catania 20

12. Picerno 20

13. Campobasso 18

14. Latina 17

15. Paganese 17

16. Monterosi Tuscia 16

17. Fidelis Andria 15

18. Potenza 14

19. ACR Messina 12

20. Vibonese 10

