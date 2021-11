TARANTO 3-2 CATANIA: gli highlights della partita

Il filmato di Eleven Sports (dal canale Youtube di “Sicra Press”) contenente le azioni salienti della partita, valevole per la 15/a giornata del girone C di Serie C, persa dal Catania contro il Taranto allo stadio “Erasmo Iacovone” con il risultato di 3-2.

Al 14′ Giovinco porta in vantaggio i padroni di casa. Nel corso della ripresa il Taranto raddoppia con Civilleri (57′), ma non si fa attendere la risposta del Catania. Prima il neo entrato Sipos accorcia le distanze (61′), poi Moro trasforma il rigore del pareggio (70′). Quando la partita sembrava destinata a concludersi sul 2-2, in pieno recupero Bellocq sigla di testa il gol che vale la conquista dei tre punti in favore del Taranto.

