ZANCHI: “Non si può concedere un gol così. Posso dare un contributo maggiore. Ora battiamo il Potenza”

Non può essere soddisfatto neanche il difensore del Catania Andrea Zanchi per l’esito del match di Taranto, perso in maniera immeritata: “Abbiamo fatto una buona gara, mantenendo il pallino del gioco per quasi l’intera durata della partita. Avevamo raggiunto anche il pari, purtroppo però all’ultimo minuto non si può concedere un gol così agli avversari. Chiaramente non ne abbiamo parlato nello spogliatoio ma è successo anche settimana scorsa contro il Foggia. Stiamo perdendo dei punti che ci costano caro perchè in settimana si lavora bene e con spirito di sacrificio. Arrivare alla gara e perdere punti per questi episodi fa male. Abbiamo costruito occasioni, il loro portiere ha effettuato anche un paio d’interventi decisivi, penso alle occasioni di Russini. Anche questi episodi condizionano il risultato finale. Il Potenza? Si giocherà di sabato ma fisicamente stiamo bene e lavoriamo bene. Pensiamo già al Potenza con l’obiettivo di vincere. Sul piano personale stavo vivendo un buon momento prima della squalifica, sono rientrato ma penso che potevo dare un contributo maggiore alla squadra. Tutto sommato però ci mettiamo a disposizione dei compagni cercando di fare sempre meglio”.

